Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Владимирского надзорного ведомства.

Природоохранный прокурор Андрей Широких приедет в Муром и Гусь-Хрустальный. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Владимирского надзорного ведомства.Так, выездной приём граждан состоится 7 февраля. Сначала Андрей Широких встретится с людьми в Гусь-Хрустальном. Адрес: улица Инернациональная, 3. Время приёма с 10:00 до 12:00.Позже прокурор поедет в Судогду, там встреча состоится с 14:00 до 16:00 по адресу: Муромское шоссе, 5.Телефон для предварительной записи: 8 (4922) 32-44-33.