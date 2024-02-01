Прокуратура выявила порядка 60 нарушений в сфере сохранности объектов культурного наследия. И это только в центре Владимира. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал прокурор области. Иван

Прокуратура выявила порядка 60 нарушений в сфере сохранности объектов культурного наследия. И это только в центре Владимира. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал прокурор области. Иван Грибов сообщил, что проверку проводил прокурор Владимира. Причем наибольшее количество претензий у надзорного ведомства к тому, как частные арендаторы следят за состоянием исторических зданий. Иван Грибов, прокурор области: Порядка