Синоптики предупредили жителей Владимирской области о влиянии на погоду активности атлантического...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о влиянии на погоду активности атлантического циклона.В пятницу, 2 февраля, погода в регионе 33 будет ощущать влияние активного атлантического циклона, предупреждают синоптики.По его южной периферии в регион будут поступать тёплые и влажные воздушные массы, что станет причиной облачной погоды.Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура -1…+4°.Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.Фото: www.freepik.com