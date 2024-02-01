Синоптики предупредили жителей Владимирской области об активном влиянии на погоду атлантического...
Синоптики предупредили жителей Владимирской области об активном влиянии на погоду атлантического циклона.
В пятницу, 2 февраля, погода в регионе 33 будет ощущать влияние активного атлантического циклона, предупреждают синоптики.
По его южной периферии в регион будут поступать тёплые и влажные воздушные массы, что станет причиной облачной погоды.
Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах и тротуарах гололедица.
Температура -1…+4°.
Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.
Атмосферное давление будет падать и составит 735 мм рт. ст., что заметно ниже нормы.
Фото: www.freepik.com