Смотрите Вести в 14.30: владимирские Русичи встретились с хоккеистами из Твери Новые законы -...

Смотрите "Вести" в 14.30: владимирские "Русичи" встретились с хоккеистами из ТвериНовые законы- Цифровизация, качественная мобильная связь и закон о семейных предприятиях. Итоги первого в этом году заседания облпарламента.Серебро его кинокадров- Он оставил потомкам бесценную кинолетопись Владимирского края. Появится ли во Владимире мемориальная доска Владимиру Ишутину?Хоккей. Начало- И владимирские "Русичи" встретились с хоккеистами из Твери. Чем закончился первый официальный матч на вновь открывшейся ледовой арене "Полярис"?