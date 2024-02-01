Трасса снизит транспортную нагрузку на МКАД.

Трасса снизит транспортную нагрузку на МКАД.На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны готов более чем на 50%.С открытием участка снизится транспортная нагрузка на МКАД и Калужское шоссе, появится связь Калужского шоссе с улицей Поляны, улучшится транспортная доступность района Южное Бутово и поселения Сосенского."Сейчас идет обустройство дорожного полотна, возведение пешеходных переходов, перекладка инженерных коммуникаций", – написал Собянин в своем .Специалисты занимаются проектированием путепровода и четырех улиц. Всего построят 28 километров дорог и шесть пешеходных переходов.По словам мэра, движение по участку от "Коммунарки" до улицы Поляны откроют в 2026 году.Собянин 29 января по двум путепроводам в районе Калужского шоссе. Благодаря новым объектам улучшилось транспортное обслуживание более 115 тысяч жителей Сосенского и сократилось время в пути до торгового центра "Мега Теплый Стан".Ежегодно в Москве вводят около 100 километров дорог. С 2011 по 2023 годы построено 1356 километров дорог – это около 25% всей существующей улично-дорожной сети.