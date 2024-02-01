Центры становятся еще комфортнее для сотрудников и посетителей.

Центры становятся еще комфортнее для сотрудников и посетителей.Офисы госуслуг "Мои документы" модернизируют с учетом современных требований. В прошлом году в порядок привели 29 помещений, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Так, в центре госуслуг района Москворечье-Сабурово прошел капитальный ремонт. Там оборудовали просторые кабинеты и игровой уголок для детей, установили терминалы самообслуживания, фотокабины и копировальные автоматы, рассказал мэр.В торговом центре "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице появился флагманский офис с максимальным набором сервисов. Помещение оформили в стиле художника-абстракциониста Василия Кандинского, отметил Собянин.По словам мэра, 26 офисов приспособили для маломобильных граждан. Там установили тактильные указатели, оборудовали специальные санитарные комнаты.В ноябре 2023 года капитальный ремонт центра "Мои документы" на улице Василия Петушкова в районе Южное Тушино. Пространство площадью более 2,8 тысячи квадратных метров оснастят современными коммуникациями. Там оборудуют зоны ожидания и приема, места для получения электронных услуг, кабинет для регистрации брака, комнату матери и ребенка.В Москве действует более 130 офисов "Мои документы", включая флагманские центры и Дворец госуслуг на ВДНХ. Жители столицы могут быстро и комфортно получить свыше 280 услуг.