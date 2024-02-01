Строительство детской поликлиники во Владимирской области замело снегом. Поликлиника в Кольчугине...

Строительство детской поликлиники во Владимирской области замело снегом.Поликлиника в Кольчугине должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2024 года. Однако пока что на объекте выкопан котлован, основные элементы которого засыпаны снегом и покрыты льдом, ведутся мероприятия по подготовке к устройству монолитной плиты фундамента, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы в декабре 2023 – январе 2024 гг. строительная площадка фактически простаивала. А подрядчиком вплоть до настоящего момента не завершена подготовка проектно-сметной документации.Все это создает предпосылки к несоблюдению сроков контракта, и, как следствие, нарушению прав граждан на охрану здоровья, отметили в надзорном ведомстве.Рруководителю ЗАО «МНК-групп» внесено представление с требованием незамедлительно принять меры по устранению нарушений, а также по активизации хода строительства.Напомним, контракт на выполнение комплекса работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительству названного объекта («контракт полного цикла») стоимостью почти 480 млн рублей заключён между ГБУ Владимирской области «Облстройзаказчик» и ЗАО «МНК-Групп» в ноябре 2022 года.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.