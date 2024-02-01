Нарколабораторию трех приятелей из Московской и Саратовской областей, организованную в частном доме в деревне Конищево Александровского района, накрыли сотрудники ФСБ. За 7 месяцев

Нарколабораторию трех приятелей из Московской и Саратовской областей, организованную в частном доме в деревне Конищево Александровского района, накрыли сотрудники ФСБ. За 7 месяцев товарищи произвели более 92 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. История наркоделов началась летом 2022 года. Мужчины купили жилой дом в Конищево, организовали там лабораторию. Установили специальное химическое и другое необходимое