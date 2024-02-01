Один трактор на весь город и 4 дворника. Местные жители жалуются на плохую расчистку снега в городе, причем как в центре, так и на окраинах. Сегодня из-за сугробов в Юрьев-Польском бабушка не

Один трактор на весь город и 4 дворника. Местные жители жалуются на плохую расчистку снега в городе, причем как в центре, так и на окраинах. Сегодня из-за сугробов в Юрьев-Польском бабушка не смогла забраться в автобус. История произошла на остановке в центре города на улице Владимирской. Там почистили дорогу и отбросили снег на обочины. В