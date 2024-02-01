За прошедшие сутки из города вывезено более 5000 кубометров снега.

Работы по очистке улиц от снежных гор, организованные коммунальной службой, ведутся круглосуточно и без выходных. Уборка ориентирована в первую очередь на улицы, дороги и захватывают отдаленные микрорайоны. Также идёт обработка против гололёда основных дорожных магистралей, пешеходных зон и общественных мест.В ночь с 31 января на 1 февраля работы по зимней уборке выполняли 55 единиц техники для уборки снега. С 1 февраля к ним были добавлены более чем 50 единиц коммунальной техники предприятия: более 15 комбинированных дорожных машин, 9 специально оборудованных тракторов, 6 машин для погрузки снега, 3 грейдера, самосвалы и другой техники. На данный момент более ста рабочих обрабатывают и очищают от снега и льда пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, лестницы надземных и подземных переходов, пандусы, объекты социальной сферы и потребительского рынка.Администрация Владимира и МКУ «Центр управления городскими дорогами» напоминает, что для качественной уборки снега не надо создавать помехи снегоуборочной технике плохо припаркованными, оставленными машинами на обочинах дорог и во дворах.