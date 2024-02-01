Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

В деревне Конищево Александровского района злоумышленники наварили более 92 килограммов мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Сегодня, 1 февраля, в суд было направлено уголовное дело после утверждённого обвинения в отношении трёх мужчин из Московской и Саратовской областей. Вскоре Владимирский областной суд рассмотрит дело.Прокурорами установлено, что летом 2022 года варщики приобрели жилой дом в деревне, оборудовали его по последнему слову техники (специальное химоборудование, магнитные мешалки, водяные вакуумные насосы, стаканы, колбы и прочее), установили электрические коммуникации, сделали вентиляцию, стены, обшили полимерной плёнкой полы и закрыли окна чёрной тканью.Злоумышленники закупили прекурсоры и другие нужные вещества и незаконно произвели более 92 килограммов так называемой «соли». На это у них ушло чуть больше пяти месяцев, после чего их поймали сотрудники ФСБ. Помимо готового наркотика было изъято 27 килограммов прекурсоров.