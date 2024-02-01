В ДТП на выезде из Владимира пострадал маленький ребенок. По предварительным данным, сегодня в...

В ДТП на выезде из Владимира пострадал маленький ребенок.По предварительным данным, сегодня в районе Растопчина, дом 29 водитель "Лады", 28-летняя женщина, не справилась с управлением. И совершила наезд на ограждение трассы. В результате, автомобиль перевернулся, а его хозяйка и ее 6-летний ребенок получили травмы. Их отправили в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.