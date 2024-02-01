Союз городов Золотого кольца России подготовил Единый календарь событий на 2024 год, в котором также оказались мероприятия Владимира.

Союз городов Золотого кольца России подготовил Единый календарь событий на 2024 год, в котором также оказались мероприятия Владимира. Об этом рассказала администрации столицы 33-го региона.В перечень включены события, рассчитанные на самых разных туристов. Здесь есть музыкальные, спортивные, художественные и даже гастрономические мероприятия. Всего в календаре значатся порядка 90 фестивалей и праздников.Как отметила исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах, одним из лидеров по количеству знаковых событий станет Суздаль, который в 2024 году отмечает 1000-летие.