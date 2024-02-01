Сооруженные на деревьях браконьерские засидки обнаружили охотничьи инспекторы в Гусь-Хрустальном районе на территории Иванищевского охотничьего участка. С помощью этих засидок

Сооруженные на деревьях браконьерские засидки обнаружили охотничьи инспекторы в Гусь-Хрустальном районе на территории Иванищевского охотничьего участка. С помощью этих засидок охотники-нарушители выслеживают копытных: лосей, оленей, кабанов. Об этом рассказали в Госохотинспекции. Засидки представляют собой деревянные или железные настилы, закрепленные на деревьях на высоте двух-трех метров. Охота с их помощью незаконна. На местах некоторых сооружений инспекторы