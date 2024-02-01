Суд прекратил полномочия депутата Совета народных депутатов Першинского сельского поселения в связи с утратой доверия.

Суд прекратил полномочия депутата Совета народных депутатов Першинского сельского поселения в связи с утратой доверия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Народный избранник не предоставил сведения о доходах за 2022 год. В Совет было внесено прокурорское представление, однако его рассмотрение не раз откладывалось.«Позже решением Совета народных депутатов полномочия депутата прекращены в связи с его отставкой по собственному желанию, что позволило лицу избежать ответственности за совершённое коррупционное правонарушение», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Прокурор не согласился с подобным решением и обратился в суд, который удовлетворил его требования.