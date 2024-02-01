Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.

В Кольчугино мужчина зарезал сожительницу и пытался вынести труп на свалку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Убийство произошло в январе этого года. Мужчина 58 лет в процессе ссоры схватил нож и нанёс женщине 1981 года рождения многочисленные ранения. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.После этого обвиняемый завернул тело в полиэтиленовый чехол от матраса и пытался вынести его на мусорку, но с балкона его заметил местный житель и сразу же вызвал наряд полиции. Злоумышленника задержали.Пока что мужчина заключён под стражу. Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей. Сейчас назначен комплекс судмедэкспертиз.