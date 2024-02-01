В Коврове во время уроков в школе хлынул кипяток В Коврове затопило 23 школу. Прямо во время...

В Коврове во время уроков в школе хлынул кипятокВ Коврове затопило 23 школу. Прямо во время занятий с потолка на первом этаже хлынул кипяток.Кадры, снятые в помещении, мгновенно разлетелись по соцсетям. Очевидцы пишут, что прорвало трубу отопления в одном из классов. Сработала пожарная сигнализация. Пролило вестибюли, столовую. На место были вызваны слесари.Добавим, что буквально в конце прошлого года в здании спешно проводился капитальный ремонт. Подрядчика тогда подгоняли, упрекая в срыве графика. Но директор школы уверяет, что с тем ремонтом коммунальное происшествие никак не связано.Наталья Лимонова, директор школы №23 г. Коврова:- Нечаянно ребенок оступился, наступил на трубу, произошло нарушение герметичности. Детей из кабинета вывели, аварию ликвидировали. Да, там вода была горячая, был пар, ничего там страшного, обыкновенная ситуация, когда происходит авария на отоплении.