Госохотинспекция поделилась милым видео с благородными оленями из Ковровского района. Они вышли к кормушке, в которой для них оставили зерновые корма. Инспекторам удалось близко заснять,

Госохотинспекция поделилась милым видео с благородными оленями из Ковровского района. Они вышли к кормушке, в которой для них оставили зерновые корма. Инспекторам удалось близко заснять, как сохатые дружно хрумкают. Олени живут на территории Деминского охотничьего хозяйства. Там для них искусственно создана среда обитания. Животным тяжело добывать пищу зимой, поэтому кормушки для них важны. Ранее инспекторы