43-летний житель Владимирской области попался на незаконной ловле рыбы. Браконьер поймал на Клязьме трех стерлядей удочкой для зимней рыбалки с леской, балансиром и тройным крючком с помощью

43-летний житель Владимирской области попался на незаконной ловле рыбы. Браконьер поймал на Клязьме трех стерлядей удочкой для зимней рыбалки с леской, балансиром и тройным крючком с помощью багрения из-подо льда. А колющие орудия отлова и багрение считаются способом массового истребления. Так ловить рыбу запрещено, сообщили в пресс-службе ЛО МВД на транспорте. Браконьер нанес ущерб стоимостью