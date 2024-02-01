В Суздале начались Чемпионаты МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо.

В Суздале начались Чемпионаты МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо. Об этом 31 января рассказала УМВД России по Владимирской области.Мероприятие собрало свыше 500 полицейских из 41 субъекта РФ. В числе самбистов 45 заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Кроме того, в соревнованиях участвуют представители 15 ведомственных образовательных организаций.Атлетов приветствовал начальник УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев и отметил, что самбо – единоборство настоящих мужчин, которое вырабатывает сильный характер.