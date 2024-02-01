Владимирцы могут оформить читательский билет в Пушистую библиотеку Это проект областной научки...

Владимирцы могут оформить читательский билет в "Пушистую библиотеку"Это проект областной "научки" и целей у него две: поднять имидж бездомных животных и разбудить у маленьких гостей интерес к чтению. Ангелина Свищ расскажет.Собака - не только верный друг, но и, оказывается, хороший слушатель. Рыжая и Боня - собачки не простые, а специально обученные. Для "Пушистой библиотеки" - с недавних пор одного из самых любимых мест владимирских детей. Эти собаки умеют внимательно слушать и всегда приветливы - для особенных ребят это очень важно.От дождика спрятаться ей негде. может быть только за ногу хозяина.Благотворительный проект создан, чтобы помочь детям развить интерес к чтению и привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Собаки, участвующие в проекте, подопечные приюта "Дорога добра". Юлия Буйницкая, директор приюта, рассказывает, идею подсмотрели у коллег из Санкт-Петербурга.Юлия Буйницкая, директор приюта "Дорога добра":- Такой же, но не такой же. Вообще в принципе мы стараемся какие то классные идеи внедрять, где работают именно с детьми с особенностями здоровья и с собаками. И собственно подсмотрела идею и них " Пушистые чтения" но у них собаки домашние и я подумала;, "чем наши собаки хуже?"Каждая встреча не похожа не предыдущую. Спектакли, чтение по ролям и даже теневой театр - все, чтобы привлечь детское внимание. Обучающую программу разрабатывает Ольга Мачигина. Она - кинолог и канистерапевт. Перед тем как заниматься с детьми, собаки проходят специальную подготовку. У каждой есть ветпаспорт. Занятие проходит не дольше 30 минут в кругу из 5 человек. Чтобы дети не потеряли интерес, а братья наши меньшие не устали.Ольга Мачигина, кинолог, канистерапевт:- Собака во-первых должна очень лояльно относится к людям, то есть она должна любить людей. Рыжая она любит людей. Никакой агрессии не должно быть, ни пищевой агрессии, ни территориальной агрессии по отношению к своим сородичам или к людям быть не должно. То есть это собака которая при любом движении ребенка ни к коем случае никакого вреда ему не нанесет.Канистерапия - метод социальной и медицинской реабилитации, она способствует развитию умственных, двигательных и эмоциональных способностей. Кроме групповых занятий, проходят и индивидуальные с особенными детьми. На такие встречи Прохор приходит 4-й раз. Из-за болезни мальчик не может видеть, поэтому Рыжая помогает изучать окружающий мир. К слову, собака всегда подбирается под особенности ребенка.Ольга Мачигина, кинолог и канистерапевт:- Рыжая по темпераменту она очень спокойная. Она как раз для ребят, ну например гиперактивных, ребятам которых необходимо наоборот немножко замедлить в каких-то моментах. Боня она наоборот активная собака, то есть она для ребят которые может быть стесняются чего-то. И вот под каждое чтение мы собаку выбираем.В этом году приют получил Грант. Теперь в планах создать отдельное пространство с мягкими стенами и большим количеством игрушек ,чтобы проводить занятия канистерапии на регулярной основе.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"