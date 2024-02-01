Также на эти деньги будет куплено оборудование для изучения разработки БПЛА в школах региона. Об этом сообщил Александр Авдеев в социальных сетях. 295 миллионов рублей будут выделены из

Также на эти деньги будет куплено оборудование для изучения разработки БПЛА в школах региона. Об этом сообщил Александр Авдеев в социальных сетях. 295 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Во 33-ем регионе участвовать в программе будут 18 школ из Владимира, Коврова, округа Муром, Ковровского