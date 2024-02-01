Наши земляки отлично выступили на соревнованиях по конькобежному спорту на призы заслуженного мастера спорта Дмитрия Лобкова.

Наши земляки отлично выступили на соревнованиях по конькобежному спорту на призы заслуженного мастера спорта Дмитрия Лобкова. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Состязания проходили в Муроме и собрали 120 юных атлетов из разных субъектов РФ. Владимирские конькобежцы завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Особо отмечается выступление Варвары Гусевой и Ивана Логинова, которые победили на всех дистанциях.«Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным выступлением на родной земле», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.