Лучшие сельские учреждения культуры Владимирской области и их работники получат региональные субсидии.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, музеям, библиотекам и сельским клубам во Владимирской области, которые выиграли в конкурсном отборе для получения субсидий в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», будет выделено около 1,5 миллиона рублей. Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление. Всего 10 лучших муниципальных учреждений и 9 их работников получат государственную поддержку. Сумма субсидии для учреждений превышает 102 тыс. рублей, для сотрудников – 51 тыс. рублей.Всего в конкурсную комиссию были поданы заявки от 33 сельских учреждений и 13 их работников. Среди них были представлены 17 клубных учреждений, 16 библиотек, а также 5 работников клубных учреждений и 8 работников библиотек из различных районов области, включая Александровский, Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Кольчугинский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Юрьев-Польский районы.