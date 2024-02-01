1 апреля 2024 года в силу вступит закон, позволяющий региональным властям запретить продавать алкоголь в точках, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Законопроект приняла

1 апреля 2024 года в силу вступит закон, позволяющий региональным властям запретить продавать алкоголь в точках, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Законопроект приняла Госдума в третьем чтении, рассказал в своем телеграм-канале депутат Алексей Говырин. Нововведением является то, что под запрет попадет и слабый алкоголь (пиво, медовуха, сидр). Купить спиртное теперь можно будет