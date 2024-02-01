Женщина занимала должность председателя профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге. Подарочные карты, которые предназначались для поощрения

Женщина занимала должность председателя профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге. Подарочные карты, которые предназначались для поощрения членов, она решила забрать себе. Как сообщили в Следственном комитете, присвоения продолжались почти два года – с апреля 2020 по декабрь 2022 г. Профсоюз приобретал подарочные карты гипермаркета “Лента” номиналами от 500 до 5000 рублей для