Во Владимире наградили лучших школьников муниципального этапа ежегодной Всероссийской олимпиады Во...

Во Владимире наградили лучших школьников муниципального этапа ежегодной Всероссийской олимпиадыВо Владимире в центре культуры и искусств на Соборной наградили лучших школьников муниципального этапа ежегодной Всероссийской олимпиады. Всего 84 победителя с 4го по 11-й классы.Роман Чуркин, начальник управления образования и молодежной политики администрации г. Владимира:- Мы также благодарим и родителей и учителей, которые привели ребят, показали им возможности. И многие уже сейчас представляют Владимир на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.Благодарственные письма от главы города Дмитрия Наумова получили и их педагоги. Готовиться к олимпиаде ученики вместе с наставниками начали еще в сентябре. В этом году почти 15 тысяч владимирских ребят соревновались в знаниях по 22- м школьным дисциплинам. Некоторые писали олимпиадные задания по разным предметам, и в нескольких занимали первые места. АСергей Шилякин, ученик 7 класса, и вовсе отличился - стал победителем олимпиады по биологии за 9 класс, хотя сам учится в 8-ом.Сергей Шилякин, ученик 7 школы г.Владимира:- Биология - это наука о жизни. Это не может быть неинтересно. Я был в образовательном центре "Сириус" на смене по биологии. Смена была направлена как раз на то, чтобы подготовить детей для участия в региональном этапе за 9 класс. Нам сказали, что можно не ждать и за 8 класс принять участие за 9-ый.