Во Владимире председателя одной из профсоюзных организаций обвиняют в присвоении, совершённом с использованием служебного положения.

Во Владимире председателя одной из профсоюзных организаций обвиняют в присвоении, совершённом с использованием служебного положения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что организация купила подарочные карты гипермаркета, чтобы наградить членов профсоюза за активность. Однако обвиняемая воспользовалась своим положением и присвоила часть карт на сумму свыше 53 тыс. рублей. С их помощью она приобретала товары в гипермаркете.Отмечается, что свою вину гражданка полностью признала и возместила нанесённый ущерб. В настоящее время уголовное дело в отношении председательницы передано в суд.