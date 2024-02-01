Дума уже приняла новый закон в третьем чтении.

Весной во Владимирской области могут запретить продавать алкоголь в наливайках, расположенных рядом с многоэтажками и, соответственно, в них самих. Дума уже приняла новый закон в третьем чтении.Нововведения вступят в законную силу с 1 апреля этого года. В подобных магазинах будет запрещено продавать не только маркированный алкоголь, например, водку или коньяк, но и пиво, сидр, медовуху. Теперь купить напитки можно будет только в ресторанах и кафе.Во втором чтении законопроекта в Госдуму поступило свыше 20 поправок, в том числе и от региональных властей. Новый закон позволит расширить полномочия субъектов РФ в отношении к наливайкам. Такие нормы, по мнению депутатов, защитят право граждан на спокойную жизнь.