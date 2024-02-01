Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграме.

Во Владимирской области на изучение БПЛА выделено почти 300 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев у себя в телеграме.Наш регион оказался в списке 30 субъектов РФ, которые выиграли субсидию. 18 школ и колледжей оснастят оборудованием для изучения процессов производства и пользования беспилотников. Получение таких средств стало возможно благодаря федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».«Уверен, внедрение таких технологий будет способствовать развитию у подрастающего поколения навыков программирования и моделирования, изучению основ аэродинамики и механики», – пишет глава области у себя на канале.Занятия с новым оснащением будут проводить в региональной столице, Муроме, Коврове и Камешковском районе. В дальнейшем обучающиеся смогут применить опыт, например, в сельском хозяйстве или же геодезии.