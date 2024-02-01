В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля 2024 года, в Петушинском районе Владимирской области состоится Фестиваль русской тройки.

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля 2024 года, в Петушинском районе Владимирской области состоится Фестиваль русской тройки. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие стартует в субботу в 11.30 в деревне Крутово, куда съедутся участники из разных субъектов РФ. Жителей приглашают посетить фестиваль всей семьёй, посмотреть на состязания троек и заглянуть на Сырмарку.