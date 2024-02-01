С 1 февраля меняется размер пособия по безработице.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, жители Владимирской области, которые зарегистрированы в органах службы занятости и официально установлены безработными, будут получать пособие по безработице, которое будет проиндексировано с учетом уровня инфляции. Правительство Российской Федерации утвердило коэффициент индексации в размере 1,074 для выплат, пособий и компенсаций в 2024 году.С 1 февраля 2024 года максимальная сумма пособия по безработице составит 13 739 рублей, в то время как в начале года она равнялась 12 792 рублям. Индексация пособия будет проводиться ежегодно. Правила выплат остаются прежними: в течение первых 3 месяцев после регистрации в центре занятости граждане будут получать 75 процентов от среднего заработка за предыдущие 3 месяца на их предыдущем месте работы, однако сумма не может превышать максимальной величины пособия по безработице - 13 739 рублей. С третьего до шестого месяца выплаты будут составлять 60 процентов, но не менее 5370 рублей и не менее 1613 рублей. У определенных категорий граждан предусмотрен иной механизм назначения выплат пособия по безработице.