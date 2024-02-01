Во Владимирской области в 2023 году появились 20 проекционных переходов В регионе в прошедшем году...

Во Владимирской области в 2023 году появились 20 проекционных переходовВ регионе в прошедшем году появились 20 проекционных переходов.Они установлены в местах с интенсивным движением и вблизи соцучреждений. За счёт особой технологии, такая "зебра" заметна автомобилистом за 100-150 метров.А эффект объёмного изображения не портится даже в зимний период.Проекционный переход хорошо видно даже в плохую погоду, например, при осадках. А в сумерках всегда заметно пешехода, который переходит проезжую часть - "зебра" "проецируется" и на нём.