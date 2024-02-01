Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о присвоении 53 тысяч рублей...

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела о присвоении 53 тысяч рублей председателем профсоюзной организацииОбвинительное заключение утверждено в отношении председателя дорожной территориальной организации российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге.По информации из прокуратуры, в ходе следствия установлено, что с апреля 2020 года по декабрь 2022 председатель присваивала подарочные карты номиналами от 500 до 5000 рублей торговой сети магазинов «Лента», которые предназначались для членов профсоюза в качестве поощрения за активность.Используя служебное положение, председатель присвоила часть карт гипермаркета различного номинала на общую сумму 53 тысяч рублей.Вырученные средства женщина потратила на покупку товаров.Любопытно, что при этом в документы о получении карт членами профсоюза злоумышленница вносила поддельные подписи.«Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Владимира 1989 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Вину в совершенном преступлении женщина признала. Так же, благодаря принятым мерам, причиненный материальный ущерб был возмещен.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.Фото: freepik.com