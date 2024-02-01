Во Владимирскую область поставят еще 207 автобусов и троллейбусов В течение двух лет общественный...

Во Владимирскую область поставят еще 207 автобусов и троллейбусовВ течение двух лет общественный транспорт будет поступать благодаря льготному лизингу и за счёт федеральных средств.В прошлом году в автопарке появилось 145 единиц нового подвижного состава. В этом году в область поступят ещё 48 автобусов и 14 троллейбусов. Общественный транспорт обновляют в 12-ти муниципальных образованиях региона.В этом году удобство 16-ти новых автобусов и 14-ти троллейбусов оценят жители Коврова - у пассажиров сократится время ожидания на остановках, сообщают в Правительстве региона.