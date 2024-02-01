«Всё, что угодно, но не в манёвренный фонд» – жителей Оргтруда все-таки оставили в аварийном жилье, но обещали его укрепить. Напомним, ранее мы рассказывали о многодетной семье Ольги

«Всё, что угодно, но не в манёвренный фонд» – жителей Оргтруда все-таки оставили в аварийном жилье, но обещали его укрепить. Напомним, ранее мы рассказывали о многодетной семье Ольги Родионовой. Их дом на Молодёжной признали аварийным, поэтому женщину вместе с сыновьями пытались переселить в манёвренный фонд, хотя он и сам почти аварийный. Жить в нем семья