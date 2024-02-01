Правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Вязниковского района.

Правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Вязниковского района. Девушку подозревают в мошенничестве. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Жертвой телефонных аферистов стала 83-летняя жительница Мстёры. Преступники работали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и лишили бабушку 100 тыс. рублей. Деньги, как выяснили полицейские, у обманутой старушки забирала жительница Вязниковского района. Отмечается, что полученные средства подозреваемая перевела подельникам, а себе оставила процент.В настоящий момент в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Сама фигурантка находится под подпиской о невыезде.