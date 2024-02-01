В январе текущего года в муниципальном образовании город Владимир зарегистрировано 14 возгораний в частных домах и МКД.

В январе текущего года в муниципальном образовании город Владимир зарегистрировано 14 возгораний в частных домах и МКД. Об этом рассказала администрации региональной столицы.В огне двое жителей получили серьёзные травмы, а один человек погиб. Специалисты отмечают, что главными причинами пожаров стали грубые нарушения владимирцами правил безопасности.Граждан просят проявлять бдительность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и не разрешать детям баловаться со спичками. Соблюдение этих и других требований пожарной безопасности поможет избежать трагедии.