Завершено расследование уголовного дела о присвоении 53 тысяч рублей председателем профсоюзной...
Завершено расследование уголовного дела о присвоении 53 тысяч рублей председателем профсоюзной организации
Обвинительное заключение утверждено в отношении председателя дорожной территориальной организации российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге.
По информации из прокуратуры, в ходе следствия установлено, что с апреля 2020 года по декабрь 2022 председатель присваивала подарочные карты номиналами от 500 до 5000 рублей торговой сети магазинов «Лента», которые предназначались для членов профсоюза в качестве поощрения за активность.
Используя служебное положение, председатель присвоила часть карт гипермаркета различного номинала на общую сумму 53 тысяч рублей.
Вырученные средства женщина потратила на покупку товаров.
Любопытно, что при этом в документы о получении карт членами профсоюза злоумышленница вносила поддельные подписи.
«Завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Владимира 1989 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Вину в совершенном преступлении женщина признала. Так же, благодаря принятым мерам, причиненный материальный ущерб был возмещен.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира.
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