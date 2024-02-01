Полицейские арестовали ранее судимого 45-летнего жителя Александровского района.

Полицейские арестовали ранее судимого 45-летнего жителя Александровского района. Мужчину обвиняют в совершении серии дачных краж. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что в декабре 2023 года подозреваемый похитил электроинструменты из сарая на одном приусадебном участке. А на территории другой дачи он стащил провода. Общая сумма ущерба превысила 10 тыс. рублей.Отмечается, что часть чужого добра мужчина успел сдать приёмщикам металла и потратить полученные деньги.В настоящий момент в отношении жителя Александровского района возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под стражей.