В глазах европейцев американская анти-Грета выглядит каким-то чудовищем. Европа-то действительно последовательно сейчас, как принято говорить, декарбонизирует экономику во имя того, чтобы остановить потепление климата из-за выбросов парниковых газов, последовательно переходит с угля, нефти и даже газа на ветряк, солнечные батареи и так далее.

В глазах европейцев американская анти-Грета выглядит каким-то чудовищем. Европа-то действительно последовательно сейчас, как принято говорить, "декарбонизирует" экономику во имя того, чтобы остановить потепление климата из-за выбросов парниковых газов, последовательно переходит с угля, нефти и даже газа на ветряк, солнечные батареи и так далее.Европа все строит и строит новые ветряки и вопреки протестам собственных граждан закрывает угольные разрезы. Но если честно, то Европа теперь попросту импортирует товары, производство которых с помощью энергии, выработанной на основе все тех же угля, нефти и газа, попросту выведено в другие страны.По ряду подсчетов — например, российского профессора Леонида Григорьева — там выбросы парниковых газов, которые и ведут к опасному потеплению климата, выросли примерно на столько, на сколько они сократились в Европе.Тем не менее альтернативная энергетика появляется и в России. Недавно самая крупная солнечная электростанция в Башкирии заработала в удаленном, как говорят энергетики, "тупиковом" Бурзянском районе, куда тащить ЛЭП попросту нецелесообразно. И вот комплименты от иностранного гуру по солнцу, лауреата премии "Глобальной энергии" Михаэля Гретцеля, профессор Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария)."Для противостояния климатическому кризису требуются большие усилия. Открытие солнечной электростанции в Башкирии вносит вклад в решение этой задачи. Я хотел бы поздравить всех, кто работал над воплощением этого впечатляющего проекта", — отметил ученый.В отличие от Америки Россия Парижские соглашения о борьбе с потеплением подписала. Но, как и Америка, Россия — большая страна, где на одной только альтернативной энергетике не протянешь. Здесь альтернатива все-таки остается лишь дополнением к тому, что обеспечивает поистине надежное электроснабжение, — энергетике классической: это и гидро-, и, между прочим, атомная, и на углеводородах.Конечно же, об изменении климата надо думать. Но и отказываться от статуса великой углеводородной державы ни к чему. Многим еще учиться и учиться тому, как в России добываются уголь, нефть и газ. А они, кстати, идут не только в топку, но и обеспечивают миллионы рабочих мест. Послушаем российского ученого, лауреата премии "Глобальная энергия" академика РАН Сергея Алексеенко, научного руководителя Института теплофизики СО РАН."В России органическое топливо еще многие годы будет оставаться основным источником энергии. Тем не менее мы не должны оставаться в стороне от общемировых тенденций, и в России предпринимаются меры для того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии", — подчеркнул Сергей Алексеенко.