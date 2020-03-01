В Континентальной хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. Первым поединком Кубка Гагарина стала встреча представителей Восточной конференции – Барыса и магнитогорского Металлурга. Игра проходила в Нур-Султане.

В Континентальной хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. Первым поединком Кубка Гагарина стала встреча представителей Восточной конференции – "Барыса" и магнитогорского "Металлурга". Игра проходила в Нур-Султане.Хоккеисты клуба из столицы Казахстана нанесли сопернику крупное и сухое поражение – 4:0. Поспособствовали победе "Барыса" голы Кертиса Валка, Атте Охтамыы, Ииро Пакаринена и Даррена Дица."Барыс" повел в серии со счетом 1:0. Всего каждая серия Кубка Гагарина длится до четырех побед. Следующий матч между соперниками состоится также в Нур-Султане третьего марта, после чего серия переедет в Магнитогорск.