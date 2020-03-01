В Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону. Заключительная гонка турнира ознаменовалась заездом среди женщин. В гонке преследования на 10 километров победила хозяйка соревнования Елена Кручинкина.

В Белоруссии завершился чемпионат Европы по биатлону. Заключительная гонка турнира ознаменовалась заездом среди женщин. В гонке преследования на 10 километров победила хозяйка соревнования Елена Кручинкина.Белорусская биатлонистка выиграла золотую медаль с результатом 29 минут 21,1 секунды и без единого промаха. Серебро гонки завоевала россиянки Кристина Резцова, финишировавшая спустя 17,6 секунды после Кручинкиной, смазав два выстрела. Третье место – у шведки Элизабет Хегберг. Она отстала от белоруски на 35,1 секунды и допустила три промаха.В десятку лучших гонки преследования также вошла Ульяна Кайшева. На огневом рубеже она промахнулась единожды, но отстала на 1 минуту 33,7 секунды и стала седьмой.