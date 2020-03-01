Прогресса в решении кризиса в сирийском Идлибе можно добиться только на переговорах глав России и Турции, которые запланированы на первую неделю марта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Прогресса в решении кризиса в сирийском Идлибе можно добиться только на переговорах глав России и Турции, которые запланированы на первую неделю марта, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.По словам дипломата, ВКС России по-прежнему оказывают поддержку сирийским правительственным войскам, однако в ударах по турецким военным в Идлибе не участвуют, передает "Интерфакс".И Турция готова прилагать все усилия, чтобы вместе с Россией добиться мира в Идлибской зоне деэскалации.На фоне ситуации состоялся телефонный разговор президентов Ирана и Турции Хасана Рухани и Реджепа Эрдогана. По словам Рухани, для обеспечения мирного процесса нужно искоренить террористов. При этом – защитить жизни мирных жителей. Эрдоган заявил об обеспокоенности судьбой достижений "астанинского процесса", передает РИА Новости.27 февраля обстановка в Идлибе накалилась. Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ) атаковали регулярные войска Сирии, правительственная армия ответила. Под обстрел попали турецкие военные, 36 человек погибли. Получив сводки, российская сторона добилась прекращения огня со стороны Сирии, погибших и раненых турецких солдат эвакуировали. Подчеркивается, что российская авиация в этом районе не применялась.Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности, Совет НАТО провел консультации по ситуации в Сирии. В госдепе США обозначили готовность поддержать Турцию как союзника по НАТО.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по Идлибу, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию.