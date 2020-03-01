Вдова Стива Джобса, предприниматель и благотворитель Лорен Пауэлл Джобс, рассказала, что планирует делать со своим состоянием. По состоянию на октябрь 2019 года оно оценивалось в 21,6 миллиарда долларов, и вдова основателя Apple занимает 35-ю строчку в списке богатейших людей мира.

Вдова Стива Джобса, предприниматель и благотворитель Лорен Пауэлл Джобс, рассказала, что планирует делать со своим состоянием. По состоянию на октябрь 2019 года оно оценивалось в 21,6 миллиарда долларов, и вдова основателя Apple занимает 35-ю строчку в списке богатейших людей мира."Я унаследовала свое богатство от мужа, которого не заботило накопление богатства", — рассказала она в интервью The New York Times.В память о нем Пауэлл Джобс занимается благотворительными и социальными проектами, направленными в том числе на сокращение социального неравенства. По ее словам, она посвятила свою жизнь тому, чтобы как можно лучше эффективно распределить это богатство с тем, чтобы оно устойчивым образом помогало отдельным людям и обществу."Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети это знают, — говорит она. — Стива это не интересовало. Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне".У вдовы Стива Джобса, умершего от рака в октябре 2011 года, трое детей. Ранее о намерении не передавать свои капиталы по наследству заявили, в частности, такие крупные российские бизнесмены как Владимир Потанин и Михаил Фридман.