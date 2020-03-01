Выразить слова благодарности пришли как сотрудники и ветераны органов внутренних дел, так и общественные деятели...

Фонд Петровка, 38 работает в системе ГУ МВД России по г. Москве и динамично реализует собственные благотворительные программы с 1990 года.Сегодня выразить слова благодарности пришли как сотрудники и ветераны органов внутренних дел, так и общественные деятели.«Мне очень приятно, что за эти годы мы сделали столько добрых дел. От всей души поздравляю вас с тридцатилетием работы фонда Петровка, 38. Хочу выразить огромную благодарность за то, что вы делали, делаете и будете делать вместе с нами», - обратился ко всем присутствующим генерал-майор милиции Юрий Андреевич Томашов.Присоединился к поздравлениям начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков: «Это первый фонд, который встал на социальную защиту семей сотрудников полиции, погибших или получивших увечья при выполнении служебных обязанностей. Сегодня под опекой столичного Главка 400 семей погибших сотрудников органов внутренних дел, 236 сотрудников, ставших инвалидами в следствии военной травмы и 277 ветеранов Великой Отечественной войны. За 30 лет своей деятельности фондом Петровка, 38 была проделана большая работа, направленная на оказание социальной помощи нуждающимся. С каждым годом наша совместная деятельность совершенствуется и высоко ценится сотрудниками и членами их семей, а также ветеранами органов внутренних дел города Москвы».С 1990 года в ГУ МВД России по г. Москве осуществляет свою деятельность благотворительный фонд Петровка, 38. В инициативную группу по её созданию вошёл начальник ГУВД г. Москвы генерал-лейтенант милиции Пётр Богданов, народные артисты СССР Юрий Никулин, Олег Ефремов и многие другие видные деятели искусства. В 1994 году фонд принял участие в организации финансирования строительства памятника «Благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, который установлен на Трубной площади в Москве. Также фонд оказывал поддержку в восстановлении храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по городу Москве. За 30 лет работы фонда устоялись как традиционные формы оказания помощи, так и появились новые.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве