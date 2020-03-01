Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Дубае. В финальном матче сербский теннисист одержал победу над греком российского происхождения Стефаносом Циципасом.

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем теннисного турнира в Дубае. В финальном матче сербский теннисист одержал победу над греком российского происхождения Стефаносом Циципасом.Джокович не оставил своему сопернику, занимающему шестое место в рейтинге ATP, шансов на положительный для него успех. Встреча завершилась по итогам двух сетов. Итоговый счет 6:3, 6:4 в пользу серба. Матч продолжался 1 час 19 минут.Примечательно, что для Циципаса этот проигранный финал в Дубае стал вторым подряд. Годом ранее он потерпел поражение от Роджера Федерера.Для Джоковича же этот титул стал 79 в карьере.