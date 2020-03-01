Эксперты Роскачества совместно с телеканалом Россия 1 провели исследование пельменей и подушек в проекте Тест. Ведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбов вместе со специалистами узнали, насколько безопасны те или иные торговые марки, обсудили популярные мифы, которые сосредоточены вокруг данной продукции.

Эксперты Роскачества совместно с телеканалом "Россия 1" провели исследование пельменей и подушек в проекте "Тест". Ведущие Наталия Медведева и Евгений Рыбов вместе со специалистами узнали, насколько безопасны те или иные торговые марки, обсудили популярные мифы, которые сосредоточены вокруг данной продукции.Пельмени: есть ли в них кишечная палочка и сальмонеллаДанный полуфабрикат является одним из наиболее популярных у россиян. Пельмени доступны как по наличию в магазинах, так и по своей стоимости. К тому же готовятся быстро и способны сэкономить массу времени.В исследовании приняли участие пять торговых марок, в числе которых "Цезарь", "Бульмени", "Ложкарев", "Сибирская коллекция" и "Останкинские традиционные пельмени".Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что пельмени должны храниться в магазине при температуре не выше -18 градусов по Цельсию, поскольку это влияет на микробиологические показатели продукта.Технолог мясной промышленности Марс Хайруллин при выборе продукции посоветовал обратить внимание на следующий момент: крошки теста внутри упаковки могут быть показателем низкого качества муки.Лучше всего покупать пельмени в фольгированной упаковке, поскольку она лучше сохраняет замороженный продукт.Популярные мифы о пельменяхВ пельмени не докладывают мясо. Марс Хайруллин отметил: по ГОСТ соотношение начинки к тесту в пельменях должно быть не менее 50 процентов. Внесение в фарш соевого белка, мяса механической обвалки, низкосортной категории делается для удешевления стоимости продукта.Пельмени делятся на пять категорий в зависимости от количества в них мяса. Больше всего начинки в категории А — это самый дорогой продукт. В категории Г менее 20 процентов мяса, поэтому цена низкая.Заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников рассказал, что продукцию высшей категории встретить не получится, поскольку в ней должно быть мясо без примеси лука, яйца, что не свойственно для фарша.Соотношение теста и мяса (соответственно) в исследованных образцах:"Цезарь" — 374/299 граммов"Бульмени" — 456/457 граммов"Ложкарев" — 658/307 граммов"Сибирская коллекция" — 294/407 граммов"Останкинские традиционные пельмени" — 182/206 граммовМагазинные пельмени не сравнятся с домашними. На производстве продукцию изготавливают с помощью машин под названием "Ручная лепка". Они позволяют производить тонкое тесто с идеально ровными краями, чем не может похвастаться каждая хозяйка. Но никто не отменяет того, что самостоятельное приготовление блюда позволяет полностью контролировать процесс, выбирать ингредиенты. В данном случае можно сказать точно, что магазинный продукт не сравнится с домашним — он хуже.Результаты исследований: все образцы не прошли проверкуНи один из образцов не получил права маркировки российским Знаком качества. Кроме того, во всех представленных марках выявлено несоответствие по микробиологичесим показателям — кишечная палочка. В "Сибирской коллекции" вовсе обнаружили сальмонеллу.Соответствующая информация направится в орган государственного надзора, который примет решение в отношении как продукции, так и производителя.Подушки: какой наполнитель лучше всего подходит для здорового снаПодушку можно найти в доме любого современного человека. Она является обязательной составляющей полноценного сна и отдыха. Проверку прошли пять образцов подушек: Dargez "Рио", Belashoff "Бамбук", German Grass, IKEA Hylle и Ecotex "Бамбук Премиум". Продукцию проверили по следующим показателям: безопасность, впитывание влаги, устойчивость окраски, уровень pH в ткани, маркировка.Популярные мифы о подушкахЛучше натурального наполнителя ничего нет. Президент Союзлегпрома Андрей Разбродин рассказал, что внутри подушек никакого бамбука быть и не должно. Если говорить профессионально, туда добавляют вискозу, синтетический наполнитель, который получается из натурального сырья.Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о негативных свойствах натурального наполнителя. Если взять пуховую или перьевую подушку, которая использовалась три года, которая не подвергалась никакой санитарной обработке, можно обнаружить, что в ней живет большое количество микробов, в частности грибок и клещи. Натуральная продукция вырабатывает массу токсинов. Бузунов посоветовал раз в три года менять любую подушку.С точки зрения здоровой жизни лучше выбирать продукцию с искусственным наполнителем.Лучше спать без подушки. Врач-хирург Орхан Керимов рассказал, что спать без нее рекомендовано только грудным детям, поскольку при рождении малыш имеет размер головы, как правило, либо шире, либо равный ширине плеч. Из-за этого ребенок не нуждается в поддержке.Что касается взрослого человека, по мере его развития и роста соотношение головы к телу меняется. Может произойти выпадение шейного отдела, защемление нервных сплетений, нарушение кровообращения.При выборе подушки нужно учитывать ее высоту и жесткость, наполнитель, а также любимую позу сна человека. Например, если человек привык спать на спине, высота продукции должна варьироваться от 8 до 10 сантиметров, если на боку, от 10 до 14 сантиметров, на животе — от 6 до 8 сантиметров.Результаты исследованияПодушка торговой марки Dargez "Рио" безопасна. В ней не выявлено формальдегидов и прочих веществ, которые могут нанести ущерб здоровью человека. Она хорошо впитывает влагу, но имеет недостаток — высокий уровень pH, что не соответствует опережающему стандарту Роскачества и может негативно влиять на состояние кожи.Продукция Belashoff "Бамбук" безопасна, вредных веществ в ней не обнаружено. Как и в первом образце, у данной подушки зафиксирован высокий уровень pH.Торговая марка German Grass признана высококачественной, поскольку соответствует всем требованиям — это претендент на российский Знак качества. Так как подушка произведена за рубежом, скорее всего, его она не получит.Что касается подушки IKEA Hylle, то данный товар также признан высококачественным и соответствует всем показателям качества.Ecotex "Бамбук Премиум" безопасна, в ней нет токсичных компонентов, но выявлен высокий уровень pH.Рейтинг подушек сложился следующим образом:1. German Grass2. IKEA Hylle3. Ecotex "Бамбук Премиум"4. Belashoff "Бамбук"5. Dargez "Рио"Таковы результаты очередного исследования проекта "Тест", созданного телеканалом "Россия 1" совместно с экспертами Роскачества. В прошлых выпусках специалисты исследовали красную икру и незамерзайку, мясной фарш и микроволновые печи, а также куриные яйца и подгузники.