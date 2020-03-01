Необычный кинопоказ озадачил жителей Михайловского района Приморского края – с большого экрана, расположенного на здании администрации, им продемонстрировали порно-видео с участием мужчин. Полицейские уже начали проверку по факту инцидента.

Необычный инцидент произошел в субботу, 29 февраля, во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края, где собравшимся показали видео порнографического содержания с участием мужчин.Местные жители, ставшие очевидцами незаурядного кинопоказа, были несколько озадачены увиденным. Особое недоумение у зрителей вызвало то, что гей-порно демонстрировалось с экрана, установленного на здании районной администрации.По данным РИА Новости, демонстрация ролика могла стать следствием незаконных действий неких злоумышленников, который получили несанкционированный доступ к экрану. В настоящее время в обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит отыскать шутников.Представитель администрации уточнил, что работники, ответственные за трансляцию понесут наказание.